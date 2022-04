Advogado de 25 anos é morto no bairro Boa Vista em Mossoró

Dia agitado com duas mortes e dois feridos a bala na cidade de Mossoró. No início da noite uma pessoa foi assassinada a tiros no Parque Universitário no bairro Pintos. Por volta das 21h, duas pessoas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Santo Antônio, apresentando ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, ocorrência com registro para a favela do Pirrichil.

Por volta das 21h50min, o advogado Eliel Ferreira Cavalcante Júnior de 25 anos de idade, foi morto a tiros de pistola calibre 9 milímetros, na Rua Francisco Bernardo no bairro Boa Vista.

Segundo informações de populares, a vítima teria sido vista correndo no meio da rua, sendo perseguida pelo criminoso.

A polícia ainda não sabe o que pode ter acontecido no local, mas não descarta a possibilidade de crime de latrocínio, quando o criminoso mata para roubar a vitima. Ainda segundo informações, o jovem advogado estava bebendo com amigos quando foi surpreendido pelo criminoso. Outra possibilidade que a polícia não descarta, é de crime passional.

Um carro H20 branco de propriedade do pai da vítima estava estacionado na rua, próximo ao local do crime e a chave do veículo foi encontrada no bolso, do jovem assassinado.

Populares informaram que outra pessoa teria sida alvejada e socorrida, na mesma ocorrência. A pessoa socorrida segundo a polícia, seria um indivíduo do bairro paredões, já com passagens pela policia.