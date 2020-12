Afiliada da Record TV grava programa de turismo em Guamaré

A TV Tropical, afiliada da Record TV, realiza gravações das belezas naturais, da gastronomia e aventuras para o programa Destinos do RN, em Guamaré, que vai ao ar todo domingo às 10:30 da manhã.

As gravações começaram no sábado, 20, com registro do trabalho dos pescadores com o marisco. A tarde as filmagens continuaram na ilha do presídio, com o evento de kitesurf.

No domingo, as gravações começaram cedinho com um passeio nas camboas do Rio Aratuá, com o guia turístico Madysson, passando pelas praias do novo caribé, praia do queimado e praia do Camaro.

Na parte da gastronomia, o camarão sertanejo foi a estrela saborosa do programa, prato principal do menu da pousada Ebenezer. O dia foi finalizado na praia do moinhoto, no por do sol, com o música Elias do Raio X.

O programa gravado em Guamaré já vai ao ar neste domingo, 27 de dezembro às 10:30 na tela da TV Tropical/ Record TV.

