Afonso Bezerra: PM prende casal com drogas e armas de fogo

Na manhã de hoje (14), por volta das 11h30min durante o patrulhamento pelas ruas da cidade, especificamente na Rua Projetada, a PM identificou um casal que ao visualizar as equipes correram das equipes.

O homem correu com uma das armas de fogo na mão, e a mulher com uma sacola plástica com vários materiais ilícitos. Os mesmos foram alcançados e encontrados os seguintes materiais:

1 REVÓLVER CALIBRE 38 NUMERAÇÃO 275813 – 1 ESPINGARDA – 1 PISTOLA DE AIRSOFT – 9 MUNIÇÕES CALIBRE 38, SENDO 1 DEFLAGADA, 2 PICOTADAS E AS OUTRAS INTACTAS – 4 MUNIÇÕES CALIBRE .40 INTACTAS – 8 PORÇÕES PEQUENAS DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA À MACONHA – METADE DE UM TABLETE DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA À MACONHA – 66 PORÇÕES PEQUENAS DE UMA SUBSTÂNCIA AMARELADA ANÁLOGA À CRACK – 1 PORÇÃO GRANDE DE UMA SUBSTÂNCIA AMARELADA ANÁLOGA À CRACK – 1 BALACLAVA NA COR LARANJA – 2 CELULARES ,SENDO 1 SANSUNG E O OUTRO REDMI – 1 BALANÇA DE PRECISÃO – 1 MAQUINETA DE CARTÃO NA COR AZUL – A QUANTIA DE R$40,00 REAIS – VÁRIAS EMBALAGENS UTILIZADAS PARA ACONDICIONAR DROGAS – 3 CADERNOS CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRÁFICO.

Essa operação faz parte da HÓRUS do programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP). Diante da situação fática delituosa, ocorrência conduzida para a 5° DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL em Macau para procedimentos legais.

Com informações da Policia Militar