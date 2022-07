Afonso Bezerra: Policia Militar prende homem com drogas e arma de fogo

Na tarde desta terça-feira (12) por volta das 16h00min durante patrulhamento pelas ruas da cidade, especificamente na Rua Projetada, equipes da PM abordaram em via pública o indivíduo de nome JOSÉ LUIZ UMBELINO DA SILVA, 27 ANOS com o mesmo foi encontrado os seguintes materiais:

1 REVÓLVER CALIBRE 32 NUMERAÇÃO 14478 – 5 MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE INTACTAS – 6 PORÇÕES PEQUENAS DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA À MACONHA – 1 PORÇÃO GRANDE DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA À MACONHA – PORÇÃO GRANDE DE UMA SUBSTÂNCIA AMARELADA ANÁLOGA À CRACK – A QUANTIA DE R$ 17,50 reais -1 CELULAR SANSUNG AZUL COM IMEI 363428789980470 COM RESTRIÇÕES DE USO.

Essa operação faz parte da HÓRUS do programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP). Diante da situação fática delituosa, ocorrência conduzida para a 5° DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL em Macau para procedimentos legais.

Com informações da Policia Militar