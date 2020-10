Agenda da coligação do PSC nesta terça-feira, dia 13

A coordenação da campanha do PSC informa que o candidato a prefeito de Guamaré, Marujo dos Projetos, seu vice, Orlando Lima, e os demais candidatos a vereador da coligação, estarão fazendo campanha nesta terça-feira.

Eles irão visitar as comunidades de Baixa do Meio, Assentamento Santa Paz, Encruzilhada e Santa Maria III, levando suas propostas na zona rural do município.

Todos estão sendo convidados.

