Aglomerações: Governo do RN “Joga a responsabilidade para os prefeitos”

O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Coronel Francisco Araújo (na foto em pé de máscara preta) reafirmou que o compromisso do Governo do RN no Pacto Pela Vida firmado com os municípios é colocar as forças de segurança pública – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros – para apoiar ações das prefeituras no cumprimento das normas dos decretos estaduais e municipais. Cidades com orla marítima comércio e funcionamento de quiosques cabe às prefeituras realizar essa fiscalização.

“A responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das regras é das prefeituras que concedem autorização para funcionamento dos estabelecimentos. O Governo, reitero, apoia as ações dos municípios com as forças de segurança do RN. Agentes dos municípios devem fazer as ações e as forças do estado dão apoio. A aplicação de sanções por descumprimento cabe aos municípios”, afirmou Araújo.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Se riscar um fósforo o grupo de whats app do blog pega fogo Olho por olho: O último político que impediu um governante de disputar a reeleição foi banido da vida pública