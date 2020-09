Agora é Oficial: Enéas é o pré-candidato a vice-prefeito de Guamaré junto com Mozaniel

Nascido em Acari/RN, filho de Seu Joaquim e de Dona Goret Araújo, casado com Risonete de Melo e Pai de Davi Lucas, Enéas é um daqueles políticos que tem a sua vida completamente entrelaçada com a história de nosso município.

Enéas é sinônimo de simplicidade e persistência, é uma pessoa do povo, gente de bem, trabalhador, um ser humano humilde e leal.

Enéas tem forte identidade com as pessoas de sua comunidade, especialmente, com a parcela mais carente da população.

A partir de 2004 foi convidado por Mozaniel para participar da vida política em Guamaré e de lá pra cá sempre se manteve sempre ao lado dele.

Em 2009 Enéas foi secretário municipal de esportes. Em 2012 foi candidato a vereador obtendo 392 votos. Em 2016 foi candidato a vereador mais uma vez, obtendo 364 votos e ficando na primeira suplência.

Enéas é um nome forte que sempre fez oposição ao sistema político atual. Apaixonado por política, é um homem de confiança, honesto e trabalhador. Enéas faz da política uma missão de vida.

Seu maior desejo é usar a política como instrumento de transformação na vida das pessoas.

Nota do Blog: A escolha foi acertada, acertadíssima!

