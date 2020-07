Agora é pra valer: Assinada a ordem de serviço da Escola Antônio Theodorico em Salina da Cruz

Na gestão do prefeito Adriano Diógenes, a Prefeitura de Guamaré entregou dois CMEIs, o primeiro em Guamaré e o segundo em Baixa do Meio, reformou e ampliou quase todas as escolas da zona rural, dentro do projeto Prefeitura nas Comunidades e agora vai começar as obras de reconstrução com ampliação da Escola Municipal Professor Antônio Theodorico, fechada há quatro anos, na comunidade de Salina da Cruz.

A obra da nova escola ficou orçada no valor de quase R$ 1 milhão de reais e a licitação foi homologada no último dia 17, com a ordem de serviço assinada pelo prefeito Adriano Diógenes nesta quarta-feira, dia 09 de julho. A previsão é que a nova escola fique pronta em seis meses.

