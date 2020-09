Agora Vai: Zé e Aladim estão juntos por Macau

O ex-prefeito Zé António e o atual vice-prefeito Rodrigo Aladim, se uniram em prol de Macau. Aladim abriu politicamente do prefeito Túlio Lemos ainda no inicio do governo.

Depois de uma longa conversa, eles entenderam que a cidade precisa da união dos dois para devolver aos macauenses a esperança de dias melhores.

Aladim será indicado na convenção partidária como vice-prefeito na chapa encabeçada por Zé António na próxima quarta (16).

Agora Vai!

