Agricultores de Guamaré comemoram boa safra de milho, feijão e sorgo

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural comemora a colheita farta, com expectativa de 200 toneladas entre milho, feijão e sorgo para esse ano.

O momento da colheita é a conclusão do trabalho realizado pelo programa “Corte de Terra 2022”, iniciado com a distribuição de 18 mil toneladas de sementes, que fomenta o desenvolvimento da agricultura familiar e atua em todas as etapas, desde a distribuição de sementes, preparação e corte da terra, culminando com a colheita e comercialização.

O agricultor Zé Beiju, do assentamento Umarizeiro colheu 32 toneladas de milho e sorgo. Além de Zé, mais onze agricultores já estão aguardando a colheita, que tem previsão de início nos próximos dias.

É o trabalho feito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e os agricultores da nossa Guamaré mostrando seu poder de multiplicação.