Aracelly Morais: Uma mulher envolvida pela capacidade de amar seu povo e ser amada!

Ainda a tempo, hoje, é um dia especial para o povo de Galinhos que registra, e parabeniza por mais um ano de existência da ex-primeira dama Aracelly Morais, esposa do ex-prefeito Fábio Rodrigues.

Ela comemora esta data impar ao lado de sua família, amigos e a militância, e merece coros de parabéns por dedicar a maior parte de sua vida as causas públicas do povo Galinhense.

Aracelly deixou um legado que não se mede como primeira dama, ela se tornou uma referência em virtude de seu carisma e sua simplicidade e humildade, além de sua forma atenciosa ao povo do município sem fazer acepção de pessoas, e sempre com um sorriso largo no rosto.

Uma mulher de palavra que não media esforços de fazer as coisas acontecer em tempo. Ela sempre desempenhou um importante papel na sociedade, tendo como um paradigma de mulher de prefeito que agiu do seu jeito, com a força que a primeira dama tem.

Não podemos jamais negar que como pessoa e primeira dama, Aracelly deixou saudades… Muitas saudades. Dona de um coração tão grande que não cabe dentro do peito. Em nome da população de Galinhos, desejamos parabéns hoje, mas felicidades sempre!

(Visited 40 times, 40 visits today)

Eleições 2020: Termina hoje prazo para eleitor regularizar o titulo Tite chama Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro para eliminatórias