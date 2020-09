Aladim intensifica agenda de pré-candidato a prefeito de Macau no 07 de setembro

O pré-candidato do PSDB, Rodrigo Aladim, aproveitou o feriado de 07 de setembro para manter contatos políticas com eleitores e simpatizantes do seu projeto para Macau.

Em pleno feriado da independência, ele dedicou a agenda a juventude e ao entendimento com apoiadores. Rodrigo Aladim tem consciência que a juventude será o diferencial nessa eleição e, para isso, usa muito bem a sua imagem de agente público para o compromisso público e recebe sugestões para o seu plano de governo.

Para quem conhece Rodrigo Aladim não se assusta com sua força de vontade de ver o seu projeto decolar com apoio do eleitor salineiro, Aladim não mede esforço para se fazer ouvir, para se fazer compreender e, principalmente, mostrar aos macauenses que suas ideias são reais, são renovadoras e atendem de maneira simples o bem estar desse povo.

“O apoio e a energia da juventude são o combustível para eu seguir em frente na luta por uma Macau melhor para todos”, destacou Aladim, que faz convenção no próximo dia 16 para homologar sua candidatura a prefeito.

(Visited 1 times, 1 visits today)