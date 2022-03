Albert Dickson deixa PROS e vai reforçar os quadros do PSDB

A bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (RN) continua crescendo. O deputado Albert Dickson, que foi o mais votado em Natal (RN) nas últimas eleições vai integrar as fileiras do PSDB. Albert é hoje o nome mais forte do segmento evangélico no Rio Grande do Norte (RN).

Albert Dickson fechou questão a convite do presidente estadual do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira que tem trabalhado para o crescimento do partido e focado na nominata para deputado estadual. Nos últimos dias, o deputado Ubaldo Fernandes também revelou que vai deixar o PL e assinar a ficha de filiação do PSDB.

Albert Dickson exerceu dois mandatos como Vereador de Natal, eleito Presidente da Câmara no biênio 2013-2014, Presidente das Câmaras Municipais do RN (FECAM). Atuando para o fortalecimento do Poder Legislativo, expandindo a atuação da FECAM com a adesão de novas Câmaras associadas e no legislativo tem promovido leis em prol da saúde pública e com a marca da assistência social.