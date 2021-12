Alegando problemas familiares, Cuca deixa o comando do Atlético-MG

Cuca não é mais o técnico do Atlético-MG. Campeão do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Galo em 2021.

O treinador se reuniu com a diretoria do clube alvinegro, na tarde de segunda-feira, e anunciou que está deixando o cargo.

O português Jorge Jesus, de saída do Benfica, desponta como o favorito para a vaga.