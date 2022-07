Alegria e arrasta-pé no Arraiá da Saúde em Guamaré, mas o que faltou?

Organização, alegria e muito arrasta-pé marcaram a confraternização junina que já é tradição entre os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré. A festança aconteceu na última sexta-feira (08), em um sítio localizado às margens da rodovia 401, e contou com a presença do secretário da Saúde, Dr. Júnior Kenned, que na oportunidade renovou o pedido para que todos se engajem na luta por melhorias nos serviços oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Arrasta pé e quadrilha

Além de uma mesa farta de comidas típicas como canjica, mungunzá, bolo de milho, macaxeira e outras iguarias da culinária regional, os servidores da Saúde foram agraciados com apresentação do forró pé de serra, ao som de Elias do Raio X. Todos formaram uma grande quadrilha junina, onde cada um puxou seu par e ninguém ficou parado.

O secretário Dr. Júnior Kenned considerou um sucesso a confraternização junina. “É um momento muito especial para unir ainda mais os servidores da secretaria de saúde, mostrando que juntos somos únicos e melhores, quando o assunto é a Saúde do povo de Guamaré”.

Nota do Blog

No pé do ouvido do blog, alguns servidores da saúde falaram que foram sentidas as ausências do prefeito, da vice-prefeita, do líder político Hélio e dos vereadores da base governista. Acredito que o convite pode não ter chegado a tempo a eles, ou que estes tinham uma agenda também de compromissos.

Peço desculpas aos leitores e servidores da secretaria de saúde, pois as únicas fotos para publicação foram cedidas ao portal por servidores da própria secretaria, feitas via celular.

O arraiá da saúde é tradição no munícipio, basta ver os arraiás anteriores publicado aqui no blog. A ausência da imprensa oficial ou da empresa de mídia foi sentida, e aqui pra gente… Deu o que falar. Coube aos servidores fazer o registro amador, mas cheios de boa vontade.