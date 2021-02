Alerta: UTIS COVID com 100% de ocupação em Guamaré

Alerta na 5ª Região de Saúde do Estado.

Equipado com cinco leitos de UTIs Covid, regulados com o Estado para Covid, o hospital de Guamaré está com 100% de ocupação desses leitos críticos.

Das cinco UTIs, uma unidade está inativa, passando por manutenção e as outras quatro vagas estão ocupadas com pacientes de João Câmara, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim e Touros.

No ano de 2020, além das cinco UTIs, oo Hospital Manoel Municipal Lucas de Miranda, recebeu uma ala Covid, que no momento encontra-se no estágio zero de ocupação.

O último boletim epidemiológico de Guamaré atesta que a epidemia está controlada no município, com apenas 04 casos suspeitos e 18 pacientes em tratamento.

O prefeito Eudes Miranda tem acompanhado de perto os números da pandemia pelo boletim epidemiológico, como também o avanço da vacinação contra a Covid e vem dando plenas condições de trabalho para a equipe de linha de frente, comandada pela Secretaria Municipal de Saúde. Blog Celso Amâncio.

