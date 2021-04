Alguém pode até um dia vê-los cansados, mas nunca o virão desistir de lutar pelo povo

Com ideias inovadoras e projetos ousados em seu primeiro mandato como representantes do povo, os vereadores Diego de Lisete, Leandro Felix, José da Silva (Dedezinho) e Manú de Nascimento, vêm ganhando apoios importantes no cenário político em reconhecimento a sua atuação nos primeiros meses de mandato.

Sempre na defesa das causas públicas, quando não estão em seus gabinetes atendendo o povo na Câmara Municipal, eles estão nas ruas fiscalizando obras ou nas secretarias de governo, cobrando dos próprios secretários ações com realizações em prol daqueles que mais precisam… O povo!

O que podemos perceber são vereadores com foco e direção, caminhando pelas ruas da cidade como nessa imagem captada por nossas lentes, cumprindo seu papel de legislar por todos, com os mandatos pautados no trabalho dedicado à população do município.

A posição firme dos vereadores Diego, Dedezinho, Leandro e Manú de não recuar, diante das adversidades, dentro e fora do grupo, já é uma marca registrada na vida pública dos quatro edis.

O leitor pode até um dia vê-los cansados, desmotivados, ou até mesmo com as mãos atacadas por não poder executar, mas nunca o virão desistir de lutar pelo povo do município que o fez seus representantes e porta voz na casa do povo. Avante!

