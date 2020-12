Alimentação escolar: Produtos da agricultura familiar são comprados pela Prefeitura de Guamaré

Tem coentro, cebolinha, batata doce e docinhos. Esses alimentos foram cultivados, produzidos e comercializados por dezenas de agricultores e agricultoras familiares de Guamaré e pela primeira vez chegam à mesa das famílias que tem alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Os produtos estão compondo os 4 mil kits de alimentação escolar que a Prefeitura de Guamaré está distribuindo aos alunos. A ação de entrega dos kits é uma iniciativa diante da atual conjuntura de pandemia da Covid-19.

A compra dos alimentos oriundos do campo aconteceu, por meio da Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré (COODERG), graças à articulação entre as Secretarias de Educação e Desenvolvimento Rural. Na modalidade chamada pública, a Seec comprou a produção com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

“Estamos contribuindo no sentido de fortalecer políticas públicas para que nossa agricultura familiar perenize sua produção e nos atenda, especialmente, durante esse momento de incertezas que a pandemia impõe”, disse o prefeito Adriano Diógenes.

Os kits de alimentação estão sendo entregues em Guamaré desde o início da pandemia e esta última entrega acontece até esta quarta-feira, 22.12, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação.

