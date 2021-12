Alô Vaqueirama: Cavalgada dos Amigos acontece no próximo dia 12 de dezembro em Guamaré

Será realizada neste domingo, dia 12 de dezembro de 2021 – 20ª edição da tradicional “Cavalgada dos Amigos” e promete reunir um grande público da cidade, região salineira e mato grande.

A cavalgada sairá às 08 horas do sítio do Sr. Gonzaga, localizado no distrito de Ponta de Salina, percorrendo um trecho da RN 222 e logo após percorrerá as principais ruas da comunidade de Salina da Cruz e sede do município em Guamaré.

E para animar a vaqueirama, o cantor e compositor Elias do Raio X, puxará a cavalgada cantando em cima do trio o que o povo mais gosta. O cantor vaqueiro é bom viu!

Esse evento tem apoio da Prefeitura de Guamaré através da Secretaria de Esportes. O evento tem a organização de Gonzaga e Amigos.