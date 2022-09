Alôoo nação bacurau: Caminhada e comício em Guamaré nesta quinta-feira, 29

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira (PSB), juntamente com sua vice-prefeita Eliane Guedes (MDB), o líder politico Hélio Willamy (MDB), além do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda (MDB), demais vereadores da base do governo, lideranças politicas, e a grande militância, estarão nesta quinta-feira (29), numa grande mobilização politica ao lado da nação bacurau.

Presenças já confirmadas do deputado estadual, e candidato a reeleição Hermano Morais (PV), e de Garibaldi Alves (MDB).

A concentração será no espaço de evento do conjunto Vila Maria, onde de lá, às 17h a nação bacurau sairá com as lideranças politicas, juntamente com os candidatos do governo, em passeata pelas as ruas da cidade até a orla da praia aratuá, onde haverá um grande comício.

Vista sua camisa do partido, leve sua bandeira e seu cartaz com a foto do candidato, adesive seu carro pra dizer sim aos candidatos de Arthur, Eliane, Hélio e Eudes.

Programação

Data: Quinta-feira, dia 29 de Setembro de 2022

Local: Largo de eventos do conjunto Vila Maria

Hora: 17 horas – Passeata nas ruas da cidade e comício na orla da praia aratuá