Alôooo Nação Bacurau: Agenda deste domingo tem inauguração de comitê e adesivaço com passeata

Nota do Blog

Informamos as coligações do MDB – SD – PSC e PSDB que podem enviar para a redação do blog a agenda de campanha da coligação através de sua assessoria. A agenda será publicada neste canal de noticias, nas redes sociais e grupos de whats app.

Email para envio: guamareemdia@hotmail.com

