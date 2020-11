Alto do Rodrigues: Com mais de 580 casos confirmados de Covid, prefeito Nixon baixa decreto

Preocupado com o aumento no número de casos de Covid-19, no município de Alto do Rodrigues, o prefeito Nixon Baracho editou o decreto municipal 37/2020, que proibi qualquer aglomeração de pessoas e com isso está descartada a realização de comícios, carreatas, caminhadas e passeatas durante os próximos dias que antecedem o pleito eleitoral de 15 de novembro.

Para o prefeito Nixon Baracho, a situação demanda a intensificação de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, diante dos números apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. “É nossa obrigação e dever quanto gestor, evitar a propagação da Covid no município, protegendo a população, principalmente as pessoas mais vulneráveis”, destacou.

