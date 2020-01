Alto do Rodrigues: Corpo é encontrado por populares

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23), um corpo de um homem foi encontrado por populares já sem vida, no final da Rua Bom Jesus em Alto do Rodrigues.

As primeiras informações dão conta que o corpo não possui nenhum tipo de agressões ou perfurações, o que leva a hipótese de ser provavelmente um caso de overdose. A polícia militar foi acionada e se encontra no local realizando os procedimentos praxe, aguardando o ITEP para remoção do corpo. Até o momento o corpo não tinha sido identificado. Falando Irreverente.

