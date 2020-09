Alto do Rodrigues: Enrolado com o TCE, apoiador da chapa de oposição terá que devolver R$ 2 milhões aos cofres da prefeitura

Mais de R$ 2 milhões de reais. Esse é o montante que o ex-prefeito de Alto do Rodrigues, Eider Medeiros terá que devolver ao município.

Acusado pelo TCE de inúmeras irregularidades, inclusive até da compra e o posterior sumiço de uma obra de arte, Eider é o principal apoiador da chapa oposicionistas, Jair e Marinaldo.

Em relação à obra de arte adquirida pelo município na gestão de Eider, supostamente para o distrito de Tabatinga, caberá ao atual prefeito recuperar a escultura que sumiu do patrimônio do município.

O festival de irregularidades praticadas na gestão de Eider Medeiros traz muitas outras situações que colocam em xeque a honestidade do ex-prefeito. O resultado de uma auditoria realizada no ano de 2013 nas contas da prefeitura deu o tom da matéria analisada pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE.

“Eider é um colecionador de derrotas, seja nas urnas, seja na justiça. Ele tem candidato a prefeito nessas eleições, não se enganem”, disse a dona de casa Salete Andrade. O recado saiu em tom de alerta para o eleitor que vai às urnas em 15 de novembro eleger prefeito, vice-prefeito e vereador.

(Visited 1 times, 1 visits today)