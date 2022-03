Alto do Rodrigues: Prefeito assina convênio de R$ 1 milhão para investimento em adutora

Um dia histórico para a população do município de Alto do Rodrigues que vai comemorar 59 anos de emancipação política, no próximo dia 28 de março. O prefeito Nixon Baracho assinou nesta sexta-feira, 18, o termo de convênio/contrato entre a prefeitura, Caixa Econômica e o Ministério de Desenvolvimento Regional para a construção do sistema de adutora e tratamento de águas que vai atender nove comunidades e perto de 2 mil famílias no município.

A solenidade com a presença do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho aconteceu na cidade de Currais Novos. A indicação da destinação da verba para a adutora foi do deputado federal Benes Leocádio.

“Me sinto feliz ao contribuir para a realização desse sonhos dos irmãos que residem em Tabatinga, Ponciana, Vila Mestre Manoel Firmino, Mestre Severiano, Estreito, Gajé, São José, Tabuleiro Alto e Canto do Roçado”, declarou o prefeito Nixon Baracho.