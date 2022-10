Aluna da Escola Municipal Benvinda em Guamaré vence Olimpíada Nacional de Ciências

A comunidade escolar guamareensee e o município estão em festa após a divulgação do resultado da edição 2022 da Olimpíada Nacional Ciências (ONC). Dentro do universo de mais de 3 milhões de incritos de todo o Brasil, a aluna Kamilly Melo de Souza, do 7º ano da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira foi a vencedora da categoria Ensino Fundamental II. A ONC é realizada com os estudantes do Ensino Fundamental II (6º, 7º, 8º ou 9º ano); do Ensino Médio (1ª, 2ª ou 3ª série); estudantes da 4ª série do Ensino Técnico, assim como os discentes da Educação de Jovens e Adultos das séries ou anos citados anteriormente, com provas que abordam assuntos da astronomia, biologia, física, história e química.

A Olimpíada foi implantada da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira no ano passado e é incentivada pelos professores. “Essas olimpíadas são importantíssimas no desenvolvimento estudantil e a conquista de Kamilly mostra que a nossa escola está capacitada a obter bons resultados. Para mim enquanto mãe e professora, é uma alegria imensa, Kamilly ser uma das melhores estudantes do país. Um orgulho para Guamaré e para o Rio Grande do Norte”, declara Kamila Melo, professora e mãe de Kamilly.

A Olimpíada Nacional de Ciências, que tem como objetivo despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais dos estudantes brasileiros e integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de cinco Sociedades Científicas: a SBF (Sociedade Brasileira de Física) a ABQ (Associação Brasileira de Química) o INSTITUTO BUTANTAN a SOCIEDADE ASTRONÔMICA BRASILEIRA e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ; ela resulta de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do Ensino Médio e do 6ª a 9º ano do Ensino Fundamental. Asscom/PMG