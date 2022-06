Alunos do ensino infantil abrem a programação do Rastapé em Guamaré

A abertura da programação do Rastapé em Guamaré, na noite da segunda-feira (20), foi marcada pela alegria das crianças da educação infantil. Coordenada pela secretaria municipal de Educação e Cultura, a primeira noite de evento contou com apresentações das Escolas do Darcy Ribeiro (alunos do 1º ao 5º anos), Telecentro e PRO-ARTE, unidade de Guamaré. “Esta é uma noite de muita alegria, pois estamos retomando os festejos juninos no município de Guamaré. Uma cidade com cultura é uma cidade humanizada, que fortalece a identidade do nosso povo”, comemorou o secretário municipal da Educação, Renato Dantas, durante a solenidade de abertura.

A programação contou também apresentações da orquestra filarmônica municipal e da banda Manga Rosa (PRO-ARTE). O Rastapé em Guamaré acontece de 20 a 28 de junho, com atividades no ginásio poliesportivo Aldemir Miranda da Silva, na Orla Aratuá e em Baixa do Meio. Uma praça de alimentação de alimentação com comidas típicas e muitas outras delícias da nossa culinária estará funcionando durante todos os dias de evento.

Confira a programação completa, Rastapé em Guamaré! Toda a população está convidada para participar dessa linda festa, venha e traga a sua família!