Alunos do PRO-ARTE realizam Mostra Artística de Dança, Canto, Teatro e Recital Instrumental

“Um novo momento da cultura e da arte se inicia no município de Guamaré” com essas palavras, Caio Farias, coordenador de Cultura da Secretaria Municipal de Guamaré abriu a mostra artística de dança, canto, teatro e recital instrumental dos alunos do PRO-ARTE, que aconteceu na noite da última quarta-feira (13), no Centro de Convenções de Guamaré. Uma noite muito especial que reuniu alunos, professores, familiares e a população guamarense para prestigiar um belo espetáculo preparado para apresentar as atividades que são desenvolvidas pelo projeto.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação que oferece aulas gratuitas de bateria, piano, teclado, contrabaixo, violão, canto, teatro e ballet. A ação busca desenvolver a cultura e arte, descobrindo novos talentos locais e coibindo para diminuição da evasão escolar, incentivando o aluno participar das oficinas no contra turno escolar. “O PROARTE é um dos projetos de maior valor para nós que fazemos a educação em Guamaré. Agora estamos pela primeira vez, conseguindo levar as aulas do PRO-ARTE para a zona rural, o que muito nos orgulha. Meu agradecimento ao prefeito Arthur Teixeira, por acreditar e investir da cultura como mecanismo de transformação social e parabéns aos professores e coordenadores pelo trabalho realizado”, declarou o secretário de Educação, Renato Dantas. Asscom/PMG