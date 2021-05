Ambulância de Macau capota e deixa três pessoas gravemente feridas

Três pessoas ficaram gravemente feridas na manhã desta segunda-feira (03), por volta das 8h20, após uma ambulância capotar na BR-101, no município de Extremoz, na Grande Natal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de socorro médico vinha de Macau com destino ao Hospital Onofre Lopes com 5 ocupantes: o condutor, uma médica, um enfermeiro, uma paciente de 87 anos que ia fazer um cateterismo e a filha da idosa.

Na ocasião, a ambulância teria sido fechada por um carro e acabou saindo da pista. Uma cratera na marginal teria colaborado para o capotamento.

Segundo informações preliminares, o enfermeiro, a paciente idosa e a filha dela ficaram feridos em estado grave e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente aconteceu por no KM 75.

