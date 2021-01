AME: Pediatria Clínica do Hospital de Guamaré é serviço de excelência

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, atendeu nesta sexta-feira (08), na pediatria do Ambulatório Médico Especializado-AME, várias crianças do município com serviço de pediatria.

Os pais saíram da unidade satisfeitos com o atendimento, e o cuidado dos profissionais com a saúde de seus filhos. A Pediatria é a especialidade médica dedicada à assistência a crianças e adolescentes nos aspectos preventivos e curativos.

O Hospital Manoel Lucas de Miranda, conta com uma equipe médica experiente, humanizada e competente. O respeito da gestão municipal ao cidadão guamareense começa com o cuidado da saúde das nossas crianças.

No AME não é tratada apenas à doença da criança, mas se busca prevenir. Os profissionais orientam sobre saúde, sobre alimentação, sobre convívio familiar, sobre vacinas, tudo para que a família e a criança cresçam de uma forma saudável.

