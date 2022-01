Animação e tranquilidade marcaram o réveillon 2022 em Macau

A celebração da chegada de 2022 foi promovida pela Prefeitura de Macau com uma programação especial para toda família. O evento que ocorreu na Praia de Camapum foi marcado pela animação e confraternização da população, que compareceu para prestigiar as atrações musicais e aproveitar a boa brisa da paisagem-um dos cartões postais da cidade.

Segundo o Prefeito José Antônio Menezes, o evento foi planejado com muita atenção para receber todas as famílias. “2021 foi um ano de muitos desafios, a celebração da chegada desse novo ano traz a esperança na renovação e a fé em novas realizações”, disse.

Atrações

A programação começou pouco depois das 23 horas. Entre as atrações, o cantor Renato Costa e banda, Giannini Alencar e a banda Eita Mamãe. Para o Secretário de Esportes e Juventude, Rodrigo Menezes, o primeiro réveillon da atual gestão foi executado com muito carinho e responsabilidade para receber a população e os visitantes.

Quem estava presente no evento aprovou a organização e as atrações. Grávida de 3 meses, Sandra Barros veio com toda família para prestigiar a chegada do novo ano. “A Prefeitura está de parabéns em valorizar os artistas da cidade e do estado, promovendo uma festa segura e bem organizada”, comemorou.

Show de luzes

A contagem regressiva para a chegada de 2022 foi feita no Palco de Camapum, com um show pirotécnico que durou cerca de 10 minutos e encantou o público presente.

A operação réveillon contou com a participação direta da Polícia Militar, Guarda Municipal e departamento de trânsito. Várias secretarias do governo municipal atuaram na organização e na montagem da estrutura da festa, garantindo o sucesso do evento. (Com informações Assecom/PMM).