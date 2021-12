Animais soltos nas ruas e estradas vêm oferecendo riscos à população em Guamaré

Tem sido fato comum e rotineiro encontrar animais soltos pelas principais ruas e praças da cidade de Guamaré.

Os proprietários desses animais ainda não tomaram consciência do risco eminente que eles oferecem à população. Inclusive com a possibilidade de ocorrer óbitos em acidentes.

O que se ver nas redes sociais e nas ruas são pessoas indignadas com esse descaso, e com a falta de responsabilidade por parte de donos de animais, e dos responsáveis do poder público de tirá-los das ruas.

São bois, vacas e cavalos abandonados que acabam colocando a população em risco. E não é de hoje que existe esse tipo de reclamação sem uma solução.

O negócio tá tão sem controle na cidade que até nas praças os animais fazem morada, e divide o espaço no meio do povo, como registramos neste domingo na área de laser do conjunto Vila Maria.

A Secretaria responsável tem sido omissa aos inúmeros pedidos feitos pela população quanto aos animais soltos nas ruas através do telefone funcional. Há pessoas que desistiram de ficar ligando.

O que podemos constatar é que não há intensificação as ações de monitoramento e coleta destes animais nas vias da cidade, recolhendo-os para um local apropriado como determina a Lei.

O recolhimento desses animais DEVERIA ser sempre feito pela prefeitura através da secretaria responsável, mas não sabemos os motivos da falta de cuidados.

Além da retirada dos animais o órgão municipal deveria também emite uma notificação para as pessoas que deixaram esses bichos expostos irregularmente nas vias públicas.

Uma vez o animal apreendido, o proprietário deveria ser notificado e ter um prazo de 48 horas para dar entrada ao processo de retirada.

Ainda assim, o dono deveria ser penalizado com o pagamento de multa.

Caso o dono não faça o recolhimento de seu animal apreendido, ele deveria perder a sua posse.

Dessa forma, o animal poderá ser cedido para outra pessoa, ou ir para um dos dois currais públicos alugados pela prefeitura somente para este fim.

A prefeitura ainda disponibiliza de uma equipe de funcionários exclusiva, e a locação de carros aboiadores para fiscalização e recolhimento destes animais.

Há quem afirme que faz muito tempo que não se ver esta ação na cidade, enquanto isto os animais continuam soltos nas ruas causando perigo e dano a população.

Nota do Blog: Oremos irmãos!!!