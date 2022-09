Ao lado da militância, Hélio e Eudes participam de adesivaço na orla da praia aratuá

A praia da orla aratuá em Guamaré ficou pequena para tanta gente com carros e motos que virou pela noite, para a colocação dos adesivos dos candidatos apoiados pelo o governo às eleições deste ano.

Foi um sucesso total onde uma grande quantidade de veículos aguardava a vez, para colocar e estampar com orgulho os adesivos da governadora Fatima Bezerra, candidata a reeleição, dos candidatos ao senado, Rafael Motta e Rogério Marinho, do candidato a deputado federal, Garibaldi Alves, e do candidato estadual a reeleição Hermano Morais.

A militância compareceu em peso na grande mobilização que contou com a presença do líder politico Hélio Willamy, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, demais vereadores do governo, lideranças políticas e correligionários, para fortalecer a campanha que tá só começando.

Hélio colocou a mão na massa e ajudou na colagem dos adesivos. “Foi um grande sucesso no Adesivaço na orla da praia aratuá, adesivamos carros, motos e a militância reafirmou nesta mobilização o apoio aos candidatos do governo para o bem de Guamaré”. Comentou

