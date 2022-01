Apesar de recesso, Vereadores continuam trabalhando na Câmara Municipal de Guamaré

As sessões ordinárias do Poder Legislativo estão de recesso parlamentar desde o ultimo dia 15 de dezembro de 2021.

Entretanto, mesmo durante o recesso a Câmara Municipal continua funcionando normalmente, no horário habitual, com os servidores que a compõem e a presença diária do vereador presidente Eudes Miranda.

Vale destacar que mesmo durante o recesso parlamentar, os vereadores continuam trabalhando em busca de ações que melhorem a qualidade de vida da população guamareense, bem como o desenvolvimento do Município.

Findo o recesso parlamentar, as sessões retornam no próximo dia 22 de fevereiro, as terças-feiras, no horário das 15 horas, na sede do Poder Legislativo, para discussão de assuntos de interesse do Município.

Desta forma, o poder legislativo está constantemente em busca por uma cidade melhor, mais desenvolvida e com boa qualidade de vida.

De acordo com a lei orgânica do município e o regimento interno da Casa, o recesso parlamentar é um direito dos Vereadores, mas ele é aplicado apenas para as sessões ordinárias.

Neste recesso parlamentar, o presidente da casa legislativa, publicou portaria definindo o horário de expediente da Câmara Municipal, entre os dias 13 de janeiro à 20 de fevereiro de 2022.

As atividades na câmara e nos gabinetes dos parlamentares continuam normalmente de segunda a sexta.