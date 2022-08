Após denuncia da própria população, a Polícia Militar recupera moto roubada em Guamaré

A Polícia Militar de Guamaré conseguiu prender com êxito uma mulher, e recuperar uma moto roubada na madrugada do ultimo dia 28 de julho de 2022, graças à ajuda da própria população através de uma denuncia anônima.

O homem conseguiu fugir do cerco policial, mas já foi identificado pela PM. E segundo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, responsável pela operação, será uma questão de tempo para prendê-lo e colocar atrás das grades.

Investigação

O departamento de investigação da PM vem realizando um trabalho intenso nos ultimos dias no município, diante de algumas denúncias recebidas através do telefone funcional de roubos cometidos na cidade e distritos.

Vale ressaltar que a Polícia Militar está nas ruas, em pontos bases, e realizando abordagem em pessoas suspeitas e veículos, no intuito de coibir delitos na cidade. Não é bom cair nas garras da patrulha.

Uma das motos recuperadas na tarde desta quarta-feira (17) pela polícia militar pertence a um trabalhador entregador de pizza. Segundo Subtenente Jonhny, a PM recebeu a denúncia via fone funcional, que um homem estava andando numa moto modelo Pop de procedência duvidosa.

O denunciante disse a PM que provavelmente o individuo fosse o mesmo homem que roubou a moto do entregador de pizza. Ele ainda afirmou aos agentes que na casa do acusado havia fortes suspeitas de haver outras motos com queixa de roubo.

O denunciante que não quis se identificar indicou a rua, e a casa do acusado aos policiais. Foi então que os PMs caíram em campo na tentativa de prender o acusado e recuperar a moto, na Rua indicada.

O acusado não residia mais na rua informada a PM, ele já tinha se mudado pra outra na própria cidade, a PM de logo localizou.

Quando os policiais chegaram ao outro local indicado, o homem ao avistar a VTR fugiu do cerco policial deixando a casa onde se encontrava, e a companheira para trás. Na residência foram entradas três motos, todas com queixa de roubo.

As placas das motos já tinham sido adulteradas pela o acusado, mas ao verificar os chassis foram constatados os furtos dos veículos. A mulher do acusado recebeu na mesma hora pela autoridade policial voz de prisão.

A mulher do homem considerado foragido e os veículos aprendidos, foram encaminhados a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau, para ser apresentado ao competente delegado, Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar