Após morte de ciclistas, grupo promove manifestação pacífica em Baixa do Meio

Na tarde deste domingo (24) foi de emoção, lágrimas, saudades, homenagens e manifestação em nome dos ciclistas atropelados e mortos em acidente na BR 406 próximo a Baixa do Meio, no ultimo dia 17 de abril.

Trata-se de Renato Malaquias; Odair José e Carlos Eduardo.

Amigos, família e parceiros de bicicleta fizeram um pedal como forma de exaltar os colegas. Os manifestantes carregavam balões brancos e faixas com homenagens nas ruas da comunidade.

Em cada esquina uma aceno de apoio das famílias e dos amigos, uma lágrima, uma dor que não se mede pela partida tão precoce.

Depois de percorrerem as ruas do distrito, os ciclistas chegaram até a praça da igreja católica, localizada as margens da BR 406.

No local os colegas, amigos e familiares fizeram uma oração, palmas e gritos de saudade eram visíveis.

Um dos organizadores do evento, Márcio Nogueira, disse que “Este movimento tem como objetivo principal conscientizar os motoristas quanto ao respeito e direção segura, para assim garantir a segurança durante a pratica do esporte ciclismo, dada as circunstancias que vitimaram três de nossos irmãos ciclistas no último domingo, e reivindicar por justiça. Tal movimento ocorrerá em varias cidades do nosso estado com o mesmo objetivo e propósito”. Comentou

A Polícia Militar e a Guarda Municipal garantiram a segurança, e a ordem do evento durante todo percurso.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: