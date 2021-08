Após quase três anos, Jailton deixa subcomando da Guarda Municipal com o sentimento do dever cumprido

O Guarda Civil Municipal Francisco Jailton Varela – GM Jailton, está de saída do cargo de subcomandante da Guarda Civil Municipal de Guamaré, após quase três anos de atuação.

Como subcomandante, ele fez parte de duas gestões de prefeito, ao lado de três comandantes da tropa.

Integrante há mais de uma década da corporação, a saída do GM Jailton Varela, faz parte das mudanças ocasionadas em razão do novo governo.

Para assumir o posto, ainda não foi divulgado seu substituto. Para Jailton, a saída do subcomando da corporação é acompanhada pelo sentimento de missão cumprida.

“Só tenho a agradecer a todos os integrantes da GCM, e desejo aos novos gestores muito otimismo e sucesso. Tenho certeza que meu substituto irá comandar com maestria ao lado do atual comandante, e eu estarei sempre à disposição para ajudá-lo. Também só tenho a agradecer à Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, e todos que sempre atuaram em conjunto com a GCM para o bem da nossa cidade e da sociedade. A GCM é merecedora de toda atenção, de todo carinho, respeito e dedicação. Desligo-me do subcomando da GM com a sensação de dever cumprido, e sigo sempre à disposição para fazermos aquilo que for melhor para a instituição”, comentou Jailton.