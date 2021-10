Aposta no turismo: Guamaré entra na rota da 1ª edição do Sertões Kitesurf

Na 1ª edição do Sertões Kitesurf, a viagem até o destino definitivamente é tão importante como o destino em si. O município de Guamaré está inserido na inédita travessia de downwind, que vai cruzar 500 km em uma aventura de cinco dias pelas águas do Nordeste brasileiro.

A largada será no dia 9 de outubro em Touros, localidade considerada histórica do país e que fica na divisa com São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. O ponto de partida da primeira etapa será a Pousada Kauli Seadi, espaço comandado pelo tricampeão mundial de windsurf Kauli Seadi.

Minhoto é parada obrigatória

De Touros, os atletas das categorias Elite vão percorrer mais de 100 km até a Praia do Minhoto, em Guamaré, outro paradisíaco ponto do litoral potiguar. A Prefeitura de Guamaré é parceira na realização do evento, oferecendo toda a estrutura de apoio e logística para receber os competidores da prova.

O Minhoto será a última parada no estado antes de os velejadores cruzarem a fronteira do Rio Grande do Norte com o Ceará, que será o palco das últimas cinco travessias do Rally Sertões Kitesurf.

Em águas cearenses, o evento passará por Icapuí, Beberibe, São Gonçalo do Amarante e Amontada até chegar ao destino final, marcado para o dia 13 de outubro no Rancho do Kite, centro de referência da modalidade no país e localizado na charmosa Praia do Preá, vilarejo vizinho a Jericoacoara.

A prova também passará por outras famosas praias da região como Pedra Grande, Dunas do Rosado, Porto do Pecem, Praia do Farol, Pernambuquinho, Canoa Quebrada, Praia de Lagoinha, Arpoeiras e Guajiru. “Será uma experiência transformadora. É isso que o Sertões Kitesurf promete proporcionar”, destaca Jalila Paulino, organizadora da prova.