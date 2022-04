Arbitro Fifa, Anderson Daronco apita final do Campeonato Potiguar nesta quarta-feira

Está definida a arbitragem do segundo jogo da final do Campeonato Potiguar. O gaúcho Anderson Daronco, do quadro Fifa, foi o escolhido para comandar o apito na partida que define o campeão potiguar nesta quarta-feira (13). ABC e América jogam no Frasqueirão, depois de empatarem em 2 a 2 no jogo da ida.

A arbitragem de campo ainda terá os assistentes Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Marcelo Van Gasse (Fifa/RJ), além do 4º árbitro Wagner Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

Na arbitragem de vídeo, Wagner Reway (Fifa VAR/PB) comanda a equipe, assistido pelo assistente Antonio Adriano de Oliveira (CBF/MA) e pelo observador Ítalo Medeiros de Azevedo (CBF/RN). TN