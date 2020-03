Igreja Católica suspende missas com presença de público em todo o Rio Grande do Norte

A Igreja Católica do Rio Grande do Norte decidiu suspender por tempo indeterminado todas as missas com presença de fiéis. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (19) pelos bispos diocesanos.

A medida segue recomendações das autoridades de saúde pública e tem objetivo de evitar a transmissão do Covid-19 junto aos fiéis católicos. O padre Gilvan Bezerra, vigário da paroquia de Nossa Senhora da Conceição de Guamaré, emitiu uma nota aos fies da igreja do município.

Eis a nota:

A Arquidiocese de Natal suspende, por tempo indeterminado, todas as Celebrações Eucarísticas com a participação do povo inclusive as dominicais, passando a valer a partir do dia 20/03/2020. Por este motivo, iremos antecipar o encerramento da festa de São José da comunidade de Lagoa Doce para hoje, tomando as precauções estabelecidas.

Os fiéis poderão ainda assistir às missas pelas emissoras de TV de inspiração católica. As Confissões serão realizadas em caso de real necessidade, os Batizados de nossa Paróquia serão cancelados. A secretaria Paroquial também estará suspensa. Que Maria, Saúde dos Enfermos, nos acompanhe neste tempo de graça e conversão rumo à vitória da Páscoa.

Com orações!

Pe. Gilvan Bezerra da Silva

Administrador Paroquial

