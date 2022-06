Arraiá 100% Ferroviário (Lajes) e Arraiá Esplendor (Assú) são as campeãs do Festival de Quadrilhas Juninas de Guamaré

O Festival de Quadrilhas Juninas de Guamaré terminou nesta sexta-feira (24), noite de São João. premiando como vencedoras: Arraiá 100% Ferroviário (Lajes) na categoria estilizada e Arraiá Esplendor (Assú) na categoria tradicional. O evento aconteceu entre os dias 23 e 24 de junho, no poliesportivo Aldemir Miranda no centro de Guamaré.

Ao todo o Festival entregou mais de R$ 15 mil em prêmios. A grande campeã na categoria estilizada, Arraiá 100% Ferroviário, a segunda colocada,foi a Associação Cultural Arraiá da Praia – São Bento do Norte e a terceira colocada, Cia Junina Juventude Potiguar (Afonso Bezerra). Na categoria tradicional a vencedora foi o Arraiá Esplendor (Assú), segundo lugar ficou com o Arraiá Brilho Potiguar (São Paulo do Potengi) e o terceiro lugar ficou com a Junina Tradição (Taipú)

Confira a lista das campeãs e a pontuação de cada uma:

Categoria Estilizada

1° Lugar – Arraiá 100% Ferroviário – Lajes – 50 pontos

2° Lugar – Associação Cultural Arraiá da Praia – São Bento do Norte – 49 pontos

3° Lugar – Cia Junina Juventude Potiguar – Afonso Bezerra – 47 pontos

Categoria tradicional

1° Lugar – Arraiá Esplendor – Assú – 59 pontos

2° Lugar – Arraiá Brilho Potiguar – São Paulo do Potengi – 54 pontos

3° Lugar – Junina Tradição – Taipú -50 pontos