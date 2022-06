Arraiá do Servição conduziu a programação da quarta-feira no Rastapé em Guamaré

A programação do Rastapé em Guamaré desta quarta-feira (22) ficou por conta da Secretaria Municipal da Assistência Social. O “Arraiá do Servição” levou muita alegria ao ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda com apresentações de quadrilhas dos idosos e dos adolescentes assistidos pelo SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O evento contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, da vice-prefeita Eliane Guedes, dos vereadores Eudes Miranda, Carlos Carlos e Tiago de Luís e secretários da administração municipal.

Para fechar a noite com chave ouro houve concurso para melhor caracterização, melhores dançarinos e a premiação de Rei da Pipoca, Rainha do Milho, Príncipe e Princesa do Arraiá.

“Essa festa foi feita com muito carinho para os nossos idosos e para nossos adolescentes que fazem parte de convivência e fortalecimento de vínculo. Foram dois anos sem São João, por isso escolhemos o nome Renascer do São João”, declarou o secretário Fabrício Morais.