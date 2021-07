Artesanato de Guamaré na Fiart

A Fiart – Feira Internacional de Artesanato – é um evento anual que gera renda, movimenta a economia e promove o trabalho de artesãos brasileiros, especialmente dos potiguares, e estrangeiros.

A edição de 2021 está em um formato inovador, devido aos ajustes necessários para realizar o evento durante a pandemia do novo coronavírus. O evento acontece num estande virtual, através do site da Feira.

Também devido à pandemia, a 26ª edição na Fiart conta apenas com artesãos potiguares. A proposta foi criada para valorizar ainda mais os produtos da terra e para evitar viagens de pessoas de outros estados e países para a capital do Rio Grande do Norte.

E Guamaré não ficou de fora! A Secretaria Municipal de Assistência Social através da Diretoria do Trabalho e a Chefia do Artesanato cadastrou as peças da artesã Rosangela Domingos, ela que faz parte da Associação de Artesãos de Guamaré e que junto com outros artesãos do nosso munícipio estarão em breve expondo seus trabalhos no Mercado de Artesanato e Agricultura Familiar de nosso município.

O artesanato do município de Guamaré já está disponível no site da FIART, acesse o link e faça suas compras!

https://www.fiart.com.br/produto/758/coracao-com-conchas