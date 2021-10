Arthur começa a paga o preço de seu crescimento popular como pré-candidato a prefeito de Guamaré

Arthur Henrique Teixeira nasceu e se criou em Guamaré, conhece muito bem cada palmo de chão que divide os dois rios Aratuá e Miassaba. Um homem de família, Arthur é pai de Miguel (2 anos de idade), fruto do amor com Daniella Rocha, casado a pouco mais de 6 anos.

O neto do ex-prefeito França Teixeira, e do pescador Raimundo Nonato, e filho do ex-Prefeito Auricélio Teixeira, e Kelly Miranda, sobrinho do ex-prefeito Hélio Willamy, e do atual Prefeito Eudes Miranda, conhece seu povo e sua gente.

Mesmo sendo filho de uma família tradicional na cidade, sua humildade e simplicidade chama atenção, suas origens norteia sua vida diária.

Agora vamos parar um pouco caro leitor, e falar do preço que Arthur vem pagando por ter aceitado o convite de Hélio e Eudes, para ser o candidato da coligação “Esperança Renovada”, a prefeito em Guamaré. Ai esse preço se multiplica, e é bem maior do que o eleitor próprio supõe.

É preciso que o candidato esteja de fato disposto a pagar, ou pelo menos tentar ao lado da família, dos amigos, da militância, em prol de um único objetivo… Construir juntos com a população sonhos, de fazer de Guamaré um lugar bem melhor de se viver.

Arthur é jovem, inteligente, sábio, e TEMENTE A DEUS, um pai de família, que construiu sua carreira estudando, e trabalhando na arquitetura. Sempre soube dividir seu tempo com a família, o trabalho, a igreja e os amigos.

Há muitas obras na cidade e no estado do RN, projetadas pelas as ideias, e as mãos deste homem que estudou e se formou na arquitetura, para fazer o bem sem olhar aquém.

Só que depois que seu nome cresceu e caiu no gosto do povo, os ataques começaram chegar a galope, vindo de todos os lados, de todos os jeitos, a toda hora. A fé em Deus e o carinho da população tem sido seu combustível.

Como não existe nada que macule a imagem de Arthur Henrique, muitos opositores estão inventando, distorcendo, impugnando, enfim metralhando a moral do pré-candidato a prefeito do PSB.

Mais o que podemos observar é que o candidato está igual à farinha de trigo com fermento… Quanto mais batem nas redes sociais, nos grupos de whatsapp, é que ele cresce na vontade popular.

Arthur tem uma missão pela frente de lutar por melhores condições de vida para os cidadãos, principalmente aqueles que dependem das atividades econômicas para a garantia de sua sobrevivência e da família.

O ex-secretário de obras do município é um homem dedicado, sensível aos problemas da população e, sobretudo, humilde, e repito… Temente a DEUS. Sabe ouvir e ser ouvido para poder tomar as decisões certas.

Arthur tem o povo ao seu lado, e isto foi comprovado em suas visitas de campanha na feira-livre no distrito de Baixa do Meio, e no adesivaço do 40 realizado na orla da praia aratuá.

No próximo dia 7 de novembro será realizada a eleição suplementar para prefeito e vice em Guamaré. Arthur enfrentará no voto um adversário respeitoso, que o ex-prefeito Hélio enfrentou várias vezes e ganhou.

No dia da eleição o eleitor terá novamente um encontro com a urna, para escolher o próximo gestor que governará o munícipio de Guamaré pelos os próximos três anos.