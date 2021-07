Arthur e Diego: Namoro politico ou amizade?

Não basta ter somente boas ideias, é fundamental saber apresentá-las com clareza e articular os elementos de que lançamos mão, a fim de que qualquer projeto politico seja bem sucedido em função das suas intenções.

O atual secretário de obras e serviços urbanos, Arthur Teixeira, ocupa umas das pastas mais importantes no governo Prefeito Eudes Miranda (MDB). Apesar de ser arquiteto e conhecer bem de obras públicas, a politica está em seu DNA.

Visando uma provável eleição suplementar que bate a porta, as peças do tabuleiro politico se movimentam no cenário toda hora, em todo instante, a cada minuto, cada articulador com seu jeito e habilidade de fazer politica.

Arthur Teixeira é hoje, um dos nomes fortes do grupo politico do governo para uma disputa.

Com apoio de Eudes e Hélio, o atual secretário de obras poderá dar voos mais altos com destino a cadeira do Palácio Luiz Virgílio de Brito, mas para isto se concretizar, ele precisa agregar forças dentro e fora do próprio grupo.

Na solenidade de inauguração da praça na comunidade de Lagoa Seca, na ultima sexta-feira (16), eu ouvi o que ele falou baixinho no ouvido do vereador, e atual presidente da câmara municipal, Diego de Lisete (MDB).

Sua aproximação, e a prosa ao pé do ouvido não foi atoa, ao ponto de chamar atenção da imprensa local e regional, e do público presente.

Diego foi o segundo vereador mais votado na última eleição, tem quase mil votos no bolso, tem base sólida em todo município. O neto do ex-prefeito seu Vivi “in memória” sabe o caminho das pedras para ajudar qualquer candidato a prefeito a ganhar uma eleição.

Centrado, o filho de Lisete ouviu atentamente Artur e por ele foi ouvido, mesmo em meio a uma solenidade.

Não diga a ninguém não viu… Mas hoje eu vi o carro do secretário de obras parado em frente à câmara, será que ele foi fazer uma cordial visita ao presidente?

Aqui pra gente…

Há quem afirme que está nascendo nos bastidores um namoro politico arrochado, uma provável chapa visando uma eleição suplementar, mas há outros que afirmam que não seja verdade.

Diego tem pulso firme e decisões próprias, Arthur tem habilidade de somar e multiplicar. Eu vou continuar aqui com o ouvido no chão para informar o leitor em primeira mão.