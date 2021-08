Arthur e Edinor: Eles estão unidos e focados no desenvolvimento de Guamaré

Desde o inicio do governo do prefeito Eudes Miranda, a vida colocou diante destes dois homens públicos inúmeros desafios. Enfrentou diversos obstáculos, na tentativa de desviar o olhar do que realmente é importante para o povo.

Com trabalho, eles continuaram trabalhando ouvindo e sendo ouvido pelo o povo, olhando para frente com foco e direção, mostrando que o obstáculo não é grande o suficiente para fazerem desistir de um sonho que é de todos.

Pelo os últimos os investimentos feitos pelo o atual refeito Eudes Miranda, já dá para perceber que os homens de linha de frente, é hoje uma vitrina do seu governo, são homens do povo e da sociedade Guamareense.

O vereador e líder do governo na câmara, Edinor Albuquerque, e o secretário de obras e serviços urbanos, Arthur Teixeira, estão unidos, focados e olhando na mesma direção quando o assunto é o desenvolvimento de Guamaré.