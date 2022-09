Arthur e Hélio arrastam e empolgam multidão na vigília do bacurau de Guamaré

A noite desta quinta-feira (29) foi marcada por mais uma passeata e comício com a presença marcante de uma multidão que verdeou e vermelhou o largo de ventos do conjunto Vila Maria, as ruas de Guamaré e a praia aratuá para dizer sim aos candidatos de Arthur, Eliane, Hélio e Eudes.

Eram crianças, jovens, adultos e pessoas idosas vestidas com as cores do partido, com bandeiras e cartazes nas mãos acenando, de rostos pintados e outros adereços, mostrando com empolgação a foto do deputado estadual, e candidato a reeleição Hermano Morais, Garibaldi Alves, candidato a deputado federal, Rafael Motta e Rogério Marinho, candidato ao senado, e da governadora Fatima, candidata a reeleição.

A avenida Monsenhor José Tibúrcio, principal rua da cidade ficou pequena para tanta gente feliz. O espaço foi tomado por uma grande multidão de bacuraus numa grande mobilização politica.

Depois de andar pelas as ruas ao lado do povo pá no chão com Hélio e Arthur, a multidão se concentrou no palco montado na orla da praia do rio aratuá para a realização do comício.

A sintonia das falas de Arthur, Hélio, Eudes, Eliane, Hermano, e Garibaldi, foram marcados pelos constantes agradecimentos pela participação de todos nesta reta final da campanha.

Visivelmente emocionado, Hélio disse em sua fala que estava feliz “Estou feliz porque a população sabe que o governo de Arthur tem trabalhado muito com o povo e para o povo, esse mesmo povo reconhece que nós estamos sempre perto daqueles que mais precisa. Estamos respondendo as criticas e as acusações da oposição com trabalho, e agora peço seu voto para os candidatos do governo, para meu amigo Hermano Morais candidato a reeleição, para Garibaldi Alves, candidato a deputado federal, Rafael Motta, candidatos ao senado, e para governadora Fatima, candidata a reeleição”. Finalizou.

Hélio e Arthur ainda falaram da publicação do aviso de licitação publicado pelo o governo do estado, da restauração e alargamento da RN 401, que liga Guamaré a comunidade de distrito de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

Em sua fala, eles pediram que a população confiasse no governo do estado, e desse um voto de confiança a governadora Fátima Bezerra, que a obra da rodovia da RN 401 seria feita, e iniciada ainda em novembro deste ano.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: Parte – 01

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: Parte – 02