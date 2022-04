Arthur segue trabalhando: Estrada de acesso às praias do Minhoto e Amaro é uma das apostas do governo

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, deu início ao levantamento topográfico da estrada de acesso às praias do Minhoto e Amaro. A obra é a menina dos olhos do prefeito Arthur Teixeira.

Guamaré tem um grande potencial turístico e nos finais de semana as duas praias têm sido o ponto certo para o lazer das famílias. Como imprensa local, posso afirmar que são destinos encantadores.

O acesso fica a cerca de 3 km da sede do município. Com a construção da estrada, o governo acerta em cheio e potencializa o turismo local, sinalizando boas perspectivas para a economia do município.

Veja algumas imagens da praia do Minhoto e Amaro.