Arthur Teixeira é exonerado a pedido do cargo de secretário de obras do munícipio

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município, exonerou a pedido através da portaria nº 1.430/2021, ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA, do cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

A portaria da exoneração do cargo de secretário já foi publicada no diário oficial dos municípios, com data retroativa em 20 de setembro de 2021. Arthur se afastou do cargo para concorrer ao pleito como candidato a prefeito pelo o PSB do grupo governista.

Ainda não foi publicada a nomeação do novo secretário de obras, o secretário adjunto assumiu interinamente a pasta.