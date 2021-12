Arthur Teixeira: Guamaré tem um prefeito que tem pressa pra avançar nos serviços básicos de saúde

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira (PSB), acompanhado do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Igor Montenegro, e o Secretário Municipal de saúde, Dr. Junior Kennedy, visitaram na manhã desta quinta-feira (09), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Trata-se de avaliar as estruturas e definir as obras de restauração e ampliação a serem realizadas em casa UBS, para melhorar o atendimento com os serviços de saúde a população.

“Fiz questão de ir em cada uma das unidades pra poder junto com nossa equipe técnica ouvir os usuários, e observar as necessidades e prioridades a serem trabalhadas para modernizar, e ampliar a estrutura de saúde da nosso município. Melhorar cada vez mais o atendimento e o acesso da nossa população aos serviços públicos, é uma prioridade da nossa gestão”. Afirmou o prefeito Arthur.